Santo Stefano del Sole è uno dei paesi più Sostenibili d'Italia Sabato la consegna di bandiera, targa e cartellone

Il giorno 11 maggio presso il Palazzo Baronale, alle ore 12.00, in occasione dell’ammissione all’elenco dell’Associazione Nazionale “I Paesi più Sostenibili d’Italia”, alla presenza del Sindaco Santoli Gerardo, dell’Assessore Nunzia Pagano, del Presidente Nazionale Pino Vitale, del Direttore Tecnico Angelo Vecchione, del Presidente del Comitato Scientifico, Annarita De Feo e del Vice Presidente Nazionale, Giaunluca Mastrovito, saranno consegnate la bandiera ufficiale, la targa e la cartellonistica delle indicazioni da apporre agli ingressi del bellissimo paesino della Valle del Sabato.

Nell’anno della Sostenibilità e dell’Agenda 20-30, siamo lieti di poter dare inizio al percorso verso il sistema della sostenibilità con il Comune di Santo stefano del Sole – annuncia il Presidente Nazionale de “I Paesi più Sostenibili d’Italia” Pino Vitale – avvalorando gli elementi e le scelte attente in tema ambientale, già attuate dal Comune.

Dopo l’iter di valutazione, per ricevere “la carta di identità”, Santo Stefano del Sole viene ammesso nell’elenco dell’Associazione Nazionale “I Paesi più Sostenibili d’Italia”. Lo scopo più concreto e tangibile è quello di dare alla Pubblica Amministrazione locale un sostegno al raggiungimento dell’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030, al fine di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili – afferma il Direttore Tecnico Angelo Vecchione.

È una grande occasione per i comuni, come il nostro, delle aree interne – afferma il Sindaco Gerardo Santoli – essere parte di un sistema di promozione non solo legato al tema della cultura e della valorizzazione del patrimonio, ma anche di promozione del paesaggio, inteso come sistema complesso di elementi antropici e naturali. Indirizzare le scelte di sviluppo della comunità di Santo Stefano del Sole verso opzioni consapevoli che guardano alle ricchezze ambientali e paesaggistiche, nel senso più ricco del termine, come unica fonte possibile per la crescita reale dei nostri luoghi è una azione cosciente.

Insieme all’Associazione, il Comune pone il primo pezzetto per un percorso che individua nella sostenibilità – afferma il Vice Presidente Nazionale Gianluca Mastrovito – ovvero nella salvaguardia di tutte le identità locali, siano esse materiali che immateriali, l’unica strada realizzabile per il consolidamento delle nostre comunità.

I principi di sostenibilità quali il sistema di illuminazione a risparmio energetico, la pista da bici di montagna (bike park), diverse strutture sportive per molteplici discipline, le aree di verde attrezzato, i percorsi pedonali naturali, sono elementi che concorrono – afferma l’assessore Nunzia Pagano – a rendere le città più vivibili ma soprattutto danno la possibilità di instradare lo sviluppo futuro.