Ariano: perdita d'acqua considerevole e dissesto stradale L'appello da contrada Santa Regina, Stratola, Paragano

Da un lato contrada Santa Regina con una perdita di acqua considerevole sull'asfalto a centro strada, dall'altro un dissesto stradale pericolosissimo soprattutto di notte in contrada Stratola-Paragano quasi all'imbocco della strada provinciale 10 che da Ariano Irpino porta a Villanova del Battista, Zungoli e Monteleone di Puglia. Siamo per intenderci non molto distanti dal mega cantiere in cui stanno avvenendo i della linea ferroviaria Napoli-Bari a supporto della stazione Hirpinia.

Viene rivolto un appello nel primo caso all'alto calore servizi affinchè possa essere al più presto riparata la condotta idrica e nel secondo, a chi di competenza, comune e Rfi a mettere in sicurezza il tratto stradale in questione.