Ariano: salgono a due le perdite d'acqua in via Calvario La prima delle gemelle ha compiuto non molto tempo fa un anno...

E' in compagnia e non più sola la perdita d'acqua che recentemente ha compiuto un anno in via Calvario accanto ad una storica cantina del vino, lungo la strada che porta alla vicina Standa ad uno studio tributario e a due grandi palazzi. E siamo a pochi passi dalla sede dell'alto calore, degli uffici comunali e l'agenzia delle entrate. Più chiaro di così...

Ora sono due le perdite e l'ultima che si è aggiunta alla sorella abbandonata da un anno sembra essere piuttosto consistente.

Tutto questo mentre in alcune zone della città come Serra di sopra il caso più grave l'acqua manca da giovedì scorso in alcune case. Per non parlare di rione Martiri, tra le aree da sempre più penalizzate. Oggi il calvario qui è iniziato prima del solito.