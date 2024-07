Ariano: voglia di sorrisi e solidarietà in villa comunale La prima manifestazione estiva in ricordo di Emilio, Pamela ed Emanuele

Una giornata di sorrisi, all'insegna dell'amicizia e dello stare insieme. La prima manifestazione estiva in ricordo di Emilio, Pamela ed Emanuele. Una giornata ideata su due momenti, la caccia al tesoro mattutina con la partecipazione di circa 50 bambini ed il pranzo di beneficenza nella zona del cedro all'interno della magnifica villa comunale.

Tutto il ricavato andrà in beneficenza. Una brillante idea quella dello straordinario gruppo capitanato da Stefano Mincolelli realizzata ad inizio luglio per non concentrare tutte le manifestazioni estive nel mese di agosto.

"Ringraziamo gli amici dell’associazione, l’amministrazione comunale e quanti hanno preso parte alla giornata."

Un'associazione benefica "Voglia di sorrisi" che silenziosamente ha già messo in atto diverse opere significative nel ricordo indelebile dei tre giovani prematuramente scomparsi. Una grande famiglia che siamo certi ne farà di strada...