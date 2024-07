Ariano: bambini dell'oratorio a lezione di protezione civile Una mattinata all'insegna della prevenzione in contrada Manna

Bambini dell'oratorio a lezione di protezione civile. Una mattinata all'insegna della prevenzione per circa 40 partecipanti di questa affascinante esperienza estiva che come ogni anno coinvolge varie zone della città, dal centro alle periferie e zone rurali.

I volontari della protezione civile flumerese hanno fatto tappa nei locali della scuola di Torreamando per illustrare ai bambini della parrocchia Santa Maria Assunta, attraverso una serie di prove tecnico pratiche antincendio e di primo soccorso.

Una sinergia importante con la protezione civile flumerese la cui sede operativa è a poca distante dalla ridente contrada, nel quartier generale di Casone dove dal prossimo 22 luglio prenderà il via per il secondo anno consecutivo in questo luogo, il campo scuola "Anch'io sono la protezione civile" per ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni. Il conto alla rovescia è appena iniziato.