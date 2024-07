Ariano: invasione di coleotteri ed altri insetti in centro Programmata disinfestazione per lunedì 22 luglio alle 3.00 di notte

Polvere bianca davanti agli ingressi di abitazioni e attività commerciali. Abitanti e commercianti alle prese con una vera e propria invasione di scarafaggi, moscerini, zanzare ed altri insetti.

La segnalazione arriva da Piazza Plebiscito, via Mancini e via Annunziata. In queste ore di caldo torrido è diventato davvero impossibile aprire balconi e finestre. "Nelle case siamo pieni ovunque - cu dice un residente - è qualcosa di incredibile. Una vera e propria invasione di coleotteri."

Il comune si è già attivato per un nuovo intervento urgente di disinfestazione programmato per lunedì 22 luglio alle 3.00 di notte. L'ultimo è avvenuto il 22 giugno scorso. I residenti sperano in una risoluzione del problema.