Gli arcieri del tricolle al centro estivo di Melito Irpino Lodevole iniziativa di don Michele Puopolo

Lodevole iniziativa di don Michele Puopolo, della parrocchia di Sant’Egidio Abate nonché responsabile dell’Oratorio “Via vai”. Il dinamico sacerdote è riuscito a coinvolgere 37 volontari e 99 famiglie che hanno iscritto i loro figli, dai 5 ai 13 anni, al primo Centro estivo di Melito Irpino.



Nel programma delle attività è stato inserito, un pomeriggio in pineta con gli Arcieri del Tricolle che hanno presentato la propria disciplina sportiva a Don Michele, agli animatori ed a tutti i partecipanti presenti.



Per la cronaca, Don Michele ha anche scoccato le sue prime frecce, con successo, acclamato dai suoi piccoli fans e dagli animatori.



Dopo aver mostrato ed illustrato i diversi archi utilizzati e le diverse competizioni alle quali è possibile partecipare, al chiuso ed all’aperto, gli Arcieri del Tricolle si sono cimentati nel tiro su bersagli 3D e tiro di campagna con i diversi archi utilizzati in Fitarco.



In seguito, i più piccoli d’età, dopo aver rivolto numerose, pertinenti ed inaspettate domande agli arcieri, si sono allontanati con gli animatori per altre attività in programma mentre i più grandi sono rimasti in pineta per provare l’esperienza dei primi tiri con un arco.