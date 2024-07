Si dimettono i consiglieri cade l'amministrazione De Angelis Sfiduciato il sindaco eletto da appena un mese. A comunicarlo l'ex parroco suo avversario politico

Sfiduciato dopo appena un mese dalla sua rielezione il sindaco di Chiusano San Domenico Carmine De Angelis. La mozione di sfiducia nei confronti dell’esponente di Forza Italia è stata presentata da tre consiglieri di minoranza e da altri tre di maggioranza. A darne notizia, attraverso i propri canali social, è Antonio Romano, ex parroco di Chiusano e già candidato alla carica di sindaco alle precedenti amministrative.

“Noi tre consiglieri della minoranza uniti ad altri tre della maggioranza abbiamo unito le forze per rovesciare il primo cittadino e l’attuale amministrazione” scrive su Facebook Romano, che continua: “Chi semina vento raccoglie tempesta dicevano gli antichi e così è stato. In campagna elettorale, durante un pubblico comizio, avevo pronosticato la breve durata di questa consiliatura e ora a un mese e mezzo dalle elezioni sarà tutto da rifare. Si può dire tutto di me tranne che sono uno sprovveduto che non capisce i meccanismi della politica”.