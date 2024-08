Manca l'acqua in molte zone ad Ariano: siamo punto e a capo Che cosa è successo ora? Dov'è la comunicazione ai cittadini?

Dalla tarda mattinata di oggi rubinetti di nuovo a secco ad Ariano Irpino senza alcun pre avviso. Da rione martiri, come sempre zona più penalizzata al versante opposto: Santa Barbara. Cosa sia potutto accadere questa volta non è dato sapere. Nessuna comunicazione è pervenuta dal comune o altri enti.

Sul sito ufficiale dell'alto calore queste sono le ultime pubblicazioni in data 20.08.2024. Nessuna fa riferimento ad Ariano Irpino e d'intorni o ad eventuali guasto.

