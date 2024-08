Comitato Uniamoci per l'acqua: è ora di passare all'azione Ecco i prossimi obiettivi

"Cari cittadini, come sapete, abbiamo inviato una pec a tutti i sindaci della provincia, sollecitando un'azione congiunta per risolvere la grave crisi idrica che attanaglia l'Irpinia. Purtroppo, il nostro appello è caduto nel vuoto. Non possiamo permetterci di rimanere inermi di fronte a questa situazione. L'acqua è un diritto fondamentale, non un privilegio. E' ora di passare all'azione." Ad annunciarlo in una nota è il comitato Uniamoci per l'acqua.

"Il nostro obiettivo, incontrare i responsabili dei partiti provinciali: Inizieremo oggi con Angelo Antonio D'Agostino, commissario di Forza Italia. Porteremo direttamente a loro la voce dei cittadini, illustrando la gravità della situazione e chiedendo un impegno concreto per risolvere la crisi idrica.

Continueremo a sensibilizzare i cittadini attraverso i social media, i media locali e organizzando incontri pubblici e raccolta firme in tutti i paesi.

Eseriteremo pressione sulle istituzioni. Non ci fermeremo finché non otterremo risposte concrete e azioni tangibili da parte delle istituzioni regionali e nazionali.

E' importante la partecipazione e diffondete il messaggio: Condividete questo messaggio con i vostri contatti e invitateli a unirsi a noi. Partecipate agli incontri: segnalate la vostra disponibilità a partecipare agli incontri con i partiti e le istituzioni. Sostenite le iniziative: partecipate alle manifestazioni e alle raccolte firme che organizzeremo.

Insieme possiamo fare la dirrerenza! Non permettiamo che i nostri diritti vengano calpestati. Uniamo le forze e facciamo sentire la nostra voce."