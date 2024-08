Sant'Agostino e Ariano, 500 anni di storia: oggi la celebrazione finale Ultima giornata di festeggiamenti nel cuore del tricolle

Ultima giornata di festeggiamenti in onore di Sant'Agostino nel cuore pulsante della città ad Ariano Irpino. Questa sera alle 18.30 la celebrazione presieduta dal vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo. In piazza Garibaldi invece il live show classico napoletano di Gianni Pelella. Un triduo intenso di preparazione cominciato domenica scorsa con le confessioni e l'adorazione eucaristica. Ieri invece il convegno: "Sant'Agostino e Ariano: 500 anni di storia. In serata il suggestivo concerto Ave Maria con il quintetto d'archi e soprano in collaborazione con classicariano. Una chiesa quella di Sant'Agostino tanto cara agli arianese che ha visto avvicendarsi negli anni la grande e storica famiglia dei padri pallottini. Le ultime generazioni ricordano bene don Umberto, don Giuseppe e il grande don Renato Pucci. Parroci che hanno fatto la storia di questa comunità parrocchiale insieme ai loro predecessori.