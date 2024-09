Festa per la via Appia: in pole Mirabella Eclano e Venticano I due comuni Irpini protagonisti di punta del riconoscimento Unesco

Festa per la Via Appia, in pole Mirabella Eclano e Venticano. Benevento celebra in pompa magna il recente riconoscimento Unesco alla Regina Viarum, l'Appia, con una mostra fotografica presso il museo del Sannio e il concerto della Fanfara della polizia di Stato nel Ttatro Romano con la partecipazione straordinaria del ministro dell' Interno, Matteo Piantedosi.

In pole anche l'Irpinia ha preso parte all' evento solenne con la presenza del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, con l'assessore Raffaella D'Ambrosio, e l'assessore Giusy Iachetta in rappresentanza del Comune di Venticano.

I due centri Irpini sono infatti i protagonisti di punta del riconoscimento Unesco che si spera porterà ricadute positive in quel comprensorio che ha beneficiato del passaggio della maggiore via consolare dell'Impero Romano. Qui insistono ancora le vestigia di Ponte Appiano e degli scavi di Aeclanum.