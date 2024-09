Sabato senz'acqua in molte zone di Ariano: è una vergogna, siamo stanchi L'indignazione dei cittadini

Sabato senz'acqua in molte zone del centro e periferia ad Ariano Irpino. Motivo? Nessuno sa dare una spiegazione.

Nessuna pec è stata inviata in data odierna al comune e nessuna comunicazione alla stampa. Le uniche notizie sul sito dell'alto calore riguardano Moschiano, Quindici, Lauro, Taurano, Nusco, Gesualdo. Dell'interruzione di Ariano non vi è traccia.

E intanto non si contano le perdite in barba ad ogni spreco: da Villa Caracciolo a località Turco fino a contrada Santa Regina, Paragano, Cerreto, Sp 414 da Ariano e Montecalvo Irpino. In contrada Sterda l'acqua manca vergognosamente dal pomeriggio di ieri. Disagi nelle vicinanze dell'ospedale Frangipane-Bellizzi, via Maddalena, Corso Vittorio Emanuele ed altre zone alte della città.

L'indignazione della gente: "E' una vergogna, siamo stanchi di subire. Contunuano ad approfittarne perchè nessuno scende in piazza a ribellarsi."