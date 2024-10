Mirabella Eclano: on-line il nuovo portale turistico Una grande vetrina sul patrimonio artistico della città e le numerose attività di ristorazione

È on-line visitamirabella.it il nuovo portale turistico della Città di Mirabella Eclano. Una grande vetrina sul patrimonio artistico della città, sulle numerose attività di ristorazione, ricezione e su locali ed eventi per l'intrattenimento.

Cosa vedere: musei, siti archeologici, chiese; dove mangiare: ristoranti, pizzerie, agriturismi, pub, pasticcerie, gelaterie; dove dormire: bed&breakfast, hotel, alberghi; cosa fare: appuntamenti, eventi ma anche centri commerciali per fare shopping. Tutto in un unico click.

Simbolo del portale, neanche a dirlo, il "Carro". A disposizione anche una voce dedicata alle news per aggiornamenti su quanto accade sul territorio. Nato in occasione del G7 programmato sul territorio di Mirabella Eclano, il portale, ovviamente, resterà a disposizione di quanti vorranno visitare questo territorio anche successivamente.

La pagina è stata ideata e promossa dall'assessorato alla cultura e alla promozione del territorio, una scelta fortemente condivisa dal sindaco Giancarlo Ruggiero.

«Il G7 a Mirabella e quindi il G7 in Irpinia è sicuramente un'occasione di visibilità per tutto il territorio. - afferma l'Assessore alla cultura e alla promozione del territorio, Raffaella Rita D'Ambrosio - Un'occasione per dare una nuova immagine alla nostra cittadina. Un'opportunità per far conoscere il territorio a quanti non lo conoscevano prima: il nostro patrimonio storico-culturale, le nostre aziende, le nostre attività commerciali.

È l'occasione per far comprendere quanto sia sano e bello il nostro territorio, a dispetto di quanto insinuato da qualche detrattore, perchè in realtà è bastato veramente poco per faci risplendere. La scelta di Mirabella Eclano da parte del Ministro Piantedosi è stata, a mio avviso, una scelta coraggiosa. Facile sarebbe stato scegliere una città già predisposta ad una tale organizzazione; scegliere invece l'Irpinia, e quindi un'area interna, è una scelta di premialità, una scelta di sentimento, ma anche di stimolo a fare di più e a fare meglio. E perchè no, se questa può essere anche l'occasione per accendere un faro su quello che non va, ben venga, anche questo serve».

Per quanti poi desiderano approfondire ulteriormente tradizioni e belle arti di Mirabella Eclano è possibile visitare il sito appena rimesso a nuovo, dedicato al Museo collocato presso il Complesso di San Francesco https://www.museodelcarroedeimisteri.it