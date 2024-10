Ariano: Eliporto bonificato e recinto eliminato lungo la Panoramica Il comune interviene dopo l'appello di Ottopagine

Eliporto bonificato con lavori in corso all'impianto elettrico in via Maddalena e recinto finalmente eliminato con la liberazione dopo anni di uno dei due accessi nella piazzola di sosta lungo la strada panoramica ad Ariano Irpino. Il comune interviene dopo la nostra sollecitazione attraverso gli operai della Comunità Montana Ufita.

Ecco il nostro appello del 26 settembre scorso https://www.ottopagine.it/av/daicomuni/368556/ariano-eiminate-il-recinto-sulla-panoramica-la-piazzola-va-resa-fruibile.shtml e l'ultimo proprio ieri inerente il mancato taglio dell'erba nell'elisuperficie https://www.ottopagine.it/av/cronaca/369543/ariano-trasferimento-di-un-paziente-emorragico-in-rianimazione-a-napoli.shtml

Ciò che manca e lo abbiamo sottolineato più volte è la manichetta del vento oltre alla luce rossa di segnalazione sulla fontana Maddalena. Ci auguriamo che in breve tempo chi di competenza possa provvedere a mettere totalmente in sicurezza la struttura salvavita.