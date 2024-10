Grottaminarda, Vitale: "Buon anno agli studenti del polo universitario" Il sindaco e l'amministrazione danno il benvenuto ai neo iscritti dei varo corsi di laurea

Il sindaco e l'amministrazione comunale danno il benvenuto ed augurano un buon anno accademico agli studenti neo iscritti ed in generale a tutti i giovani che frequentano i diversi corsi di laurea della Vanvitelli e dell'Unisannio presso la sede distaccata di Grottaminarda.

Da parte dell'amministrazione c'è tutto l'impegno per migliorare ogni giorno la qualità dei servizi e l'accoglienza e rendere così la permanenza il più confortevole possibile, attrezzando ulteriormente la struttura e portando avanti l'dea di mini-campus universitario:

«Un buon anno accademico a tutti gli studenti universitari che hanno scelto i corsi di laurea qui a Grottaminarda - afferma il delegato all'Università, Antonio Vitale - questo polo rappresenta motivo di orgoglio per la nostra comunità.

Un lavoro quotidiano al fianco degli Atenei e dell'Asl per rendere la nostra struttura sempre più accogliente. Abbiamo fatto veramente tanto in questi due anni ed abbiamo già programmato un'ulteriore serie di interventi ed attività dirette a migliorare i servizi per gli studenti".