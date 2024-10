Ariano: un altro esempio del "provvisorio" che diventa "eterno" Ecco rione Cappelluzzo a Cardito, a pochi passi dalla statale 90 delle puglie

Il provvisorio che diventa eterno e in qualche caso come ad esempio lungo la Variante, imbocco galleria Maddalena definitivo. E un ultimo esempio è quello di rione Cappelluzzo a pochi passi dalla statale 90 delle puglie dove ha superato oltre un mese, come ricorda benissimo Amleto Bevere, un residente del luogo il recinto nell'area interessata da una perdita d'acqua. Il solito rimpallo di responsabilità tra comune e alto calore e la situazione resta ferma al palo.

Un pò come avviene in tutte le zone in cui si verifica uno smottamento, un cedimento stradale: transenna, recinzione arancione e poi si vede. Poco distante da qui sempre in via Cappelluzzo, lato che affaccia al rione San Pietro e Rodegher vi è da anni una ringhiera pericolosissima e in caduta libera ormai ma nonostante le ripetute segnalazioni non si è fatto vivo nessuno tranne topi e ratti di fogne che la sorvegliano.