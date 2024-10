Prevenzione Amos Partenio: successo ad Avella per il pomeriggio in rosa Continuano gli appuntamenti con la prevenzione del tumore al seno e non solo

a cura di

Gianni Vigoroso

lunedì 28 ottobre 2024 alle 15:45



Numerose le visite gratuite effettuate da Iannace, Cibelli e Casoria. Continuano gli appuntamenti con la prevenzione del tumore al seno e non solo