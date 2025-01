Premiata la comunità di Montella: "Città che legge" Il prestigioso riconoscimento arriva direttamente dal Ministero della cultura

L’amministrazione comunale di Montella è davvero lieta di comunicare che il comune può fregiarsi del titolo di “Città che legge”.

Il prestigioso riconoscimento arriva direttamente dal Ministero della Cultura che ha inserito il nostro comune nell’elenco dei comuni italiani che hanno ottenuto questa qualifica per gli anni 2024/2025/2026, il cui intento è riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

Il perché siamo “Città che legge” è legato alla presenza di una serie di requisiti di cui il comune di Montella oggi gode grazie all’enorme impegno portato avanti dall’amministrazione, prima con la riapertura e il regolare funzionamento della biblioteca comunale e successivamente per la sottoscrizione del Patto Locale per la Lettura e la realizzazione di rassegne volte alla promozione della lettura, tra cui “Il Maggio dei Libri”.



Una città che legge garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura, attraverso biblioteche e librerie, ospita festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipa a iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, anche attraverso il patto locale per la lettura che prevede una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise.

Ai Comuni che hanno ottenuto la qualifica 2024-2025-2026 sarà riservata la partecipazione alle edizioni delle rispettive annualità dell’omonimo bando di finanziamento “Città che legge”, destinato a progetti meritevoli che abbiano come obiettivo la promozione del libro e della lettura. La qualifica consentirà, inoltre, ai comuni situati nelle regioni meridionali, di partecipare alle edizioni del bando Biblioteche e comunità finanziate nelle annualità di riferimento.