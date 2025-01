Aule fredde al De Sanctis di Sant'Angelo dei Lombardi: gli studenti si ammalano Suole gelide a causa del malfunzionamento dei riscaldamenti in Italia. Accade anche in lrpinia

Con il picco di influenza verso una forte impennata è un gioco da ragazzi ammalarsi a scuola, soprattutto se a fare cilecca è proprio l'impianto di riscaldamento.

Accade nel rinomato istituto superiore Francesco De Sanctis a Sant'Angelo dei Lombardi in alta Irpinia. Gli studenti da mesi sono senza riscaldamenti adeguati o per un motivo o per un altro nell'indifferenza più totale.

Un problema che si è accentuato ancora di più in queste giornate di grande freddo dove molti di loro si sono ammalati proprio in classe a causa del freddo. "I nostri figli sempre malati - ci dice un genitore - è veramente assurdo, la problematica è a conoscenza di tutti ma nessuno si adopera concretamente. Si sta meglio fuori che dentro. Si sta facendo di tutto per minimizzare questa problematica".

Sembrerebbe che vi sia un problema di carattere tecnico. I termosifoni in pratica non riscalderebbero abbastanza. Ma è un calvario che dura da quando sono stati attivati gli impianti. E' un problema che non può passare assolutamente in silenzio. Gli studenti hanno mostrato fino ad oggi fin troppa pazienza e anche i loro genitori ma a tutto c'è un limite. Viene rivolto un appello forte e urgente all'istituto affinchè si possa risolvere immediatamente questa problematica, individuando quali sono le reali cause di questo grave disservizio.

In più di un'occasione la problematica in Italia è stata attenzionata dal Codacons attraverso espost presentati in procura al fine di indagare per il reato di interruzione di pubblico servizio e chiedere ai responsabili di un disservizio simile, di risarcire le famiglie per i disagi e i danni subiti a causa delle aule frede.

Un tema quello della scuola che insieme ad altre criticità, sarà al centro di un confronto proprio con il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, ospite a Sant'Angelo dei Lombardi. La giornata avrà come temi principali le potenzialità e le criticità dell'area interna "Città dell'Alta Irpinia". Sanità, trasporti, infrastrutture, ambiente e scuola.

"Faremo presente anche a De Luca, sempre attento alle varie criticità delle aree interne questa incresciosa situazione. La scuola, attraverso le istituzioni preposte si attivi al più presto nel rispetto anche del nome che porta questo glorioso istituto".