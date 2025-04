Avellino: abbraccio squadra-tifosi con proposta di matrimonio, ma anche fischi FOTO - I tifosi non hanno gradito gli interventi di Nargi e Buonopane

Il 2-1 sul Team Altamura con i gol di Cosimo Patierno e Facundo Lescano nel primo tempo e l'autogol di Thiago Cionek nei secondi finali, la consegna delle maglie all'Associazione per la Storia con l'asta solidale, il nuovo abbraccio squadra-tifosi: ecco le fotogallery dal "Partenio-Lombardi" per l'epilogo nella stagione regolare di Serie C. Non sono passati inosservati i fischi negli interventi politico-istituzionali del sindaco Laura Nargi e del presidente della Provincia Rizieri Buonopane. La stagione dell'Avellino non finisce qui. I lupi scenderanno in campo in Supercoppa di Serie C con due gare contro il Padova e la Virtus Entella e nelle prossime ore scoprirà tramite sorteggio il calendario. Nell'ultimo match casalingo l'Avellino vivrà presumibilmente una nuova festa con i tifosi. Nella serata di ieri c'è stata anche la proposta di matrimonio di Patrick Enrici alla compagna Elena. Raffaele Biancolino ha ricordato Domenico Cecere con una maglia speciale. Tanti flash nella serata del "Partenio-Lombardi" con la società irpina che vivrà la Supercoppa nell'attesa delle prime decisioni per lo stadio. In estate l'impianto sportivo di contrada Zoccolari dovrà essere adeguato ai parametri della Serie B. (clicca qui per il match, qui per i tifosi).