Avellino, Enrici e la proposta di matrimonio con Elena: "Ho vinto due volte" "Fiero e contento se mi dite che posso essere un pilastro in Serie B"

"Il mio arrivo ad Avellino? Ricordo tutto e benissimo. Sono veramente contento per tutto quello che sta accadendo". Così Patrick Enrici si è espresso in conferenza stampa dopo la vittoria dell'Avellino sul Team Altamura, ma anche dopo la proposta di matrimonio in campo nella festa promozione. "Sin dal mio arrivo qui ho sentito il massimo affetto da parte di tutti i tifosi, di tutto l'ambiente. Sono veramente contento. Sono fiero e contento se mi dite che posso essere un pilastro dell'Avellino anche in Serie B". Enrici ha raggiunto la sala stampa con la compagna: "Lei è Elena, anche lei è di Cuneo. Siamo entrambi di Borgo San Dalmazzo. Ci siamo incontrati, però, in un'altra città. Io giocavo a Lecco, lei lavorava a Milano. Sì, nei fatti ho vinto due volte oggi. Le maglie regalate fin qui? Mi tocca di pagarne ancora tante".