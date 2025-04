Avellino: lo striscione di via Amabile è in Curva Nord. Maglie dei lupi all'asta Nuova collocazione allo stadio Partenio. Ed ecco una delle iniziative per la nuova festa promozione

"B, agli amici persi per strada": lo striscione della Vecchia Guardia di Mario Dell'Anno che era stato posto tra i palazzi di via Luigi Amabile ad Avellino e poi rimosso per motivi di sicurezza ha trovato collocazione nella Curva Nord dello stadio "Partenio-Lombardi" e sarà, quindi, parte della scenografia e dell'ambiente con cui i lupi vivranno l'ultimo turno di campionato. Cresce l'attesa per la sfida che vedrà gli irpini affrontare il Team Altamura e nel post-gara sarà nuova festa promozione. I biancoverdi consegneranno le maglie all'Associazione per la Storia per un'asta solidale. Il ricavato andrà all'Istituto Suore Piccole Apostole della Redenzione di Prata Principato Ultra e sarà utilizzato anche per altre attività benefiche in provincia di Avellino. Le maglie dei calciatori, ma anche la tuta indossata da Raffaele Biancolino con la firma dei lupi: ecco la bellissima iniziativa che farà parte della nuova celebrazione del risultato ottenuto dall'US Avellino nella stagione 2024/2025, il ritorno in Cadetteria dopo 7 anni.