Avellino - Team Altamura 2-1: tabellino e voti dei lupi Festa promozione al "Partenio-Lombardi" con i tifosi per i lupi

L'Avellino supera il Team Altamura con il risultato di 2-1 nell'ultima giornata del girone C di Serie C e firma l'undicesima vittoria di fila in campionato. Festa promozione nel post-gara e anche nella sfida casalinga di Supercoppa con la premiazione per la vittoria nel girone C di Serie C.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentottesima Giornata

Avellino - Team Altamura 2-1

Marcatori: 26’ pt Patierno, 45’ pt Lescano, 51’ st aut. Cionek

Avellino (4-3-1-2): Marson; Todisco, Manzi, Cionek, Frascatore (11’ st Cagnano); Armellino (11’ st Rocca), Palmiero (32’ st Mutanda), Sounas (23’ st Palumbo); D'Ausilio (23’ st Panico); Lescano, Patierno. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Rigione, Russo, Tribuzzi, Cancellotti, Zuberek, Arzillo, Enrici, Campanile, Dachille

T. Altamura (3-4-3): Pane (1’ st Spina); Silletti, Rizzo, De Santis; Mane (31’ st Lagonigro), Franco (16’ st Sabbatani), Grande, Dibenedetto (1’ st Bumbu); Rolando, Palermo, D'Amico. All. Di Donato. A disp Di Toma, Patruno, Pignataro, Onofrietti, Celi, Ortisi, Simone

Arbitro: Terribile

Ammoniti: Patierno (A), Rolando (T)

Recupero: 2’ pt, 5’ st