Avellino, il ds Aiello: "Siamo già al lavoro sul piano immaginato per la B" "Raggiunto l'obiettivo, ma la Supercoppa è stimolante. Vogliosi di chiudere al massimo"

"Il giusto epilogo. Abbiamo condiviso le nostre emozioni con i tifosi. A Potenza abbiamo festeggiato nell’immediato anche con il rientro in città, oggi è stata una festa diversa. Il risultato è stato quello di coinvolgere tutto il popolo avellinese". Il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, si è espresso così al termine del match vinto con il Team Altamura (2-1): "Il futuro? Si parla di piano A, B… Abbiamo un’idea definita per la promozione ottenuta e siamo al lavoro da un po’. Quando siamo stati chiamati in causa non ci siamo fatti travolgere dalle emozioni. Ci siamo subito catapultati nell’avventura. Ci siamo confrontati con il mister. Volevamo fare qualcosa di diverso e non parlo di meglio. Abbiamo pensato una cosa diversa. Abbiamo seguito quanto fatto in Primavera. Sono stati questi gli elementi della ripartenza. Avevamo un gruppo forte, abbiamo ragionato sul modulo. Abbiamo avuto subito la percezione di essere seguiti dal gruppo. La Supercoppa? Stimolante. Abbiamo raggiunto l'obiettivo primario, ma vogliamo completare la stagione nel migliore dei modi".