Avellino, undicesima vittoria di fila: 2-1 sul Team Altamura I gol di Patierno e Lescano nel primo tempo per il record societario. Nuova festa nel post-gara

L'Avellino firma l'undicesima vittoria di fila per il record societario. Al "Partenio-Lombardi" i lupi superano anche il Team Altamura con il risultato di 2-1 con i gol di Patierno e Lescano nel primo tempo. Nei secondi finali l'autorete di Cionek. Nel post-gara nuova festa promozione allo stadio con i tifosi per i lupi.

Primo tempo

Rotazione tra i pali e in difesa per l’Avellino. Controllo dei lupi, Altamura che ci prova in ripartenza e Marson è bravo su alcune soluzioni ospiti, ma con gli irpini sempre in gestione. Al 26’ Avellino in vantaggio; tocco sottomisura su assist di D’Ausilio per il gol di Patierno. Al 35’ transizione biancoverde con Sounas alla conclusione e con Pane a chiudere. Nei primi secondi del recupero Lescano realizza il 2-0: girata dell’argentino per il raddoppio biancoverde.

Secondo tempo

Cambi all’intervallo per il Team Altamura con Bumbu e Spina per Dibenedetto e Pane. Ripresa sotto controllo dei lupi: al 56’ dentro Rocca e Cagnano per Armellino e Frascatore. Rotazione che prosegue con gli ingressi di Panico e Palumbo. L’ex Juventus Next Gen va subito con una conclusione forte che costringe Spina a una respinta non semplice. Al 90’ Spina chiude ancora dagli sviluppi di palla inattiva e subisce fallo. Nei cinque minuti di recupero Patierno non trova la terza rete e la doppietta. Proprio al triplice fischio arriva l'autogol di Cionek per il 2-1 finale.