Avellino, Giornata della Memoria all'Archivio di Stato Saranno esposte le testimonianze risalenti alla seconda Guerra mondiale

di Paola Iandolo

Lunedì 27 gennaio apre al pubblico la mostra documentaria “In considerazione della razza”, l’internamento degli ebrei in Irpinia presso la sede dell’Archivio di Stato di Avellino, in via Giuseppe Verdi 15-17 (Carcere Borbonico). In occasione del “Giorno della Memoria” saranno esposte testimonianze risalenti alla seconda Guerra mondiale e tratte in massima parte dal fondo archivistico Internamento civile in Irpinia, che comprende oltre 170 fascicoli personali di internati di varie nazionalità, molti dei quali ebrei.

I documenti esibiti fanno rivivere la tragicità del momento storico e rivelano la durezza della vita dei confinati nella provincia di Avellino e dei prigionieri dei campi di concentramento di Solofra, Monteforte Irpino e Ariano Irpino, soprattutto di quelli discriminati su base razziale.

Sempre a partire dal 27 gennaio, sarà diffuso sulle piattaforme social dell’Archivio di Stato un video illustrativo della mostra, prodotto in collaborazione con la Compagnia teatrale “Clan H” di Avellino.