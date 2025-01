Dall'Africa ad Avellino per un nuovo inizio, Nargi: "Sono emozionata" Tre famiglie dalla Nigeria e Costa d'Avorio ad Avellino per iniziare una nuova vita

"Oggi Avellino accoglie tra le sue braccia Fallone ed il suo Emmanuel dalla Costa d’Avorio, Hope e la piccolissima Zoey, Sharon ed Endurance con Olivia, Kelly e Jesse dalla Nigeria. Sono emozionata e sinceramente convinta per la firma di questo patto che ha l’obiettivo di accogliere, tutelare e favorire l’integrazione di tre famiglie che arrivano in Irpinia per un nuovo inizio. Chi scappa dal proprio Paese, lascia la propria casa per cercare un futuro migliore per sé e per i propri figli, merita tutta la nostra attenzione e il supporto concreto delle Istituzioni". Così il sindaco di Avellino, Laura Nargi.