Viabilità, sulla A16 Napoli-Canosa chiude per 3 ore la stazione Avellino Est Venerdì notte

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 3:00 di venerdì 31 gennaio, sarà chiusa la stazione di AVELLINO est, in uscita per chi proviene da Napoli e da Canosa. In alternativa Autostrade consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Napoli: AVELLINO ovest; per chi proviene da Canosa: Benevento.