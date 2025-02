Biblioteca nell'Hospice di Solofra,Connie Della Sala: "Gesto di grande valore" Plauso da parte del centro italiano femminile comunale di Aiello del Sabato

All'indomani della giornata mondiale contro il cancro, il Cif centro italiano femminile comunale di Aiello Del Sabato ha avviato la consegna di libri, testi, volumi, raccolte e romanzi raccolti nei territori vari della provincia, tesi ad arricchire il patrimonio culturale dell'Hospice di Solofra, Asl/Av2.

L'iniziativa promossa dalla struttura merita riconoscimento e sostegno, sostiene la presidente dell'associazione locale, Connie Della Sala

"Per noi è stata una grande occasione, che abbiamo colto fin da subito, contribuire alla custodia dei testi, della cultura ma non solo, con questi piccoli gesti ci stiamo prendendo cura dell'animo altrui.

Immaginare di poter dedicare un piccolo pezzetto della giornata trascorsa all'interno dell'Hospice ad una lettura vuol dire curare la mente di chi soffre anche seppur in modo minimo. Si trascorrono momenti terribili della vita in molti casi, ma allietare momenti per noi è sembrato un gesto dal grande valore".

Nobile l'idea di mettere in piedi una vera e propria biblioteca propria dell'Hospice sia per degenti, per familiari, caregiver, volontari, operatori e per l'utenza differenziata, tant'è che stata immediatamente sposata dal Cif.

Siamo concordi con la psicologa Pulzone della struttura, la biblioteca si inserisce a pieno titolo nell'importante filone della biblioterapia e della libroterapia diffusa nei contesti dedicati alle cure palliative.

La biblioteca del Pain control center Hospice di Solofra, il centro residenziale per le cure palliative e la terapia del dolore dell'Asl Av/2 è stata intitolata a Cicely Saunders, colei che ha dato vita all'idea degli Hospice nel mondo.

La gestione e dell'organizzazione del servizio è in capo alla Casa di cura Sant'Anna e dell'azienda Evoter. Ringraziare tutto lo Sfaff medico e paramedico della struttura - conclude Della Sala - è necessario quanto doveroso. Personale meraviglioso, preparato e disponibile, i complimenti più sentiti vanno a loro prima di tutto e poi ai nostri donatori".