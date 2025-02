"Insieme fermiamo il bullismo": la sfida del Ruggero II ad Ariano In prima linea studenti, docenti e dirigente scolastico

Si è svolto stamane all'I.I.S.S. Ruggero II di Ariano Irpino un incontro di formazione e sensibilizzazione per gli alunni sulle tematiche della prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Una tematica mai come in questo monento di grandissima attualità, alla luce di recenti fatti di cronaca nazionali.

L'evento fa parte di un progetto e di un'attenzione particolare che il dirigente scolastico, i docenti e tutta la comunità educante rivolgono ad un aspetto importante che non può non essere ascoltato, anche quando parla in assoluto silenzio.

Un abbraccio di colori ed emozioni tra gli alunni dell'istituto per promuovere un progetto dal titolo "L'amore non è bullo!" che rappresenta un primo passo verso la sfida di "Insieme fermiamo il bullismo" e che ha animato i cuori di studenti ed insegnanti affinché nessuno possa più sentirsi solo.

Soddisfazione da parte del dirigente scolastico Massimiliano Bosco per la grande attenzione dimostrata da tutti su questa delicata tematica e dalla referente del team anti bullismo dell'istituto Tiziana Salza.