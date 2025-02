Raffaele scomparso a Parolise: elicotteri e unità speciali, ricerche senza sosta Il sindaco Ferullo: stiamo battendo il territorio palmo a palmo

Proseguono senza sosta le ricerche di Raffaele Petroccione (nella fotom ndr), l’anziano di 81 anni, scomparso nel pomeriggio di ieri dalla casa di cura Dimora Gioiosa. L’uomo, originario di Fontanarosa, si sarebbe allontanato intorno alle 16:00, facendo perdere le proprie tracce. Da quel momento il silenzio. Apprensione in paese e massimo dispiego delle forze dell'ordine per ritrovare l'uomo.Le forze dell’ordine invitano chiunque abbiamo informazioni utili a collaborare: ogni segnalazione potrebbe rivelarsi fondamentale per il ritrovamento.Al momento della scomparsa, Raffaele Petroccione indossava una tuta grigia, pantofole e un cappello. La sua altezza è di circa 1,70 m. Data la sua età e le circostanze della scomparsa, si teme che possa trovarsi in difficoltà.

“Sono sul posto con tutte le forze dell'ordine e volontari – spiega il sindaco Antonio Ferullo -. Stiamo vivendo ore di grande apprensione e stiamo battendo il territorio palmo a palmo per ritrovare Raffaele. Ci auguriamo che abbia trascorso la notte in un posto sicuro e al caldo. Le ricerche vanno avanti senza sosta anche dall'alto e speriamo di trovare Raffaele al più presto”.

Le operazioni di ricerca vedono impegnati polizia, carabinieri e vigili del fuoco, con il supporto di unità specializzate e volontari. Il campo base per il coordinamento delle operazioni è stato allestito nel parcheggio situato sotto al ponte dell’Ofantina, un’area strategica per il monitoraggio della zona circostante.