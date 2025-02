Nasce "Vivi sereno": iniziativa per il benessere degli anziani La testimonianza diretta di Massimiliano Vietri, da anni al fianco degli anziani

"Mi chiamo Massimiliano Vietri, sono di Montoro e da anni lavoro con gli anziani, occupandomi di organizzare in modo costante attività ludico-ricreative presso la Casa Albergo per Anziani e Comunità Tutelare Villa Paradiso di Parolise.

Questa esperienza mi ha fatto capire una cosa fondamentale: gli anziani non hanno bisogno solo di assistenza fisica, ma anche di stimoli mentali, compagnia e attività che li facciano sentire ancora attivi e parte della società.

Ho fatto delle ricerche sulla popolazione e ho visto che gli anziani stanno aumentando sempre di più, eppure spesso non hanno servizi adeguati che li aiutino a mantenere la mente attiva. Proprio per questo motivo ho deciso di avviare Vivi Sereno, un progetto che porta direttamente a domicilio attività stimolanti e supporto pratico per migliorare la qualità della vita degli anziani e dare una mano anche alle loro famiglie.

Molti centri e strutture dovrebbero spingere sempre di più su queste attività, senza limitarsi solo all’aspetto fisico, perché prendersi cura di un anziano significa anche aiutarlo a sentirsi vivo, coinvolto e sereno.

Un’Innovazione: Applicazioni digitali per il benessere mentale

Oltre alle attività tradizionali, utilizzo anche applicazioni digitali studiate appositamente per gli anziani. Si tratta di strumenti che aiutano a stimolare la memoria, migliorare la concentrazione e rafforzare le capacità cognitive attraverso esercizi interattivi, giochi e attività personalizzate. Questi strumenti sono stati progettati per essere facili da usare e adatti a tutte le età, permettendo agli anziani di allenare la mente divertendosi.

Cosa faccio con Vivi Sereno?

Attività ludico-ricreative a domicilio, come giochi di memoria, lettura, musica e attività manuali. Uso di strumenti digitali innovativi per stimolare la mente e prevenire il declino cognitivo. Aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche, certificati, bollette e documenti. Prenotazione visite mediche e ritiro farmaci, per dare un supporto concreto a chi ne ha bisogno. Per me questo progetto è importante perché ogni anziano merita attenzione, serenità e stimoli che lo aiutino a vivere meglio.