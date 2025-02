Sacchetto selvaggio, le telecamere immortalano i trasgressori e fioccano multe A Cervinara

Abbandono rifiuti: aumentano i controlli e le sanzioni della Polizia Locale. In esecuzione degli specifici indirizzi impartiti dal Sindaco Caterina Lengua e dall'Assessore all'ambiente Lorenzo Valente, si intensificano le attività del comune per prevenire e sanzionare i trasgressori che, incuranti delle regole e dei ripetuti appelli a rispettarle, continuano ad abbandonare o a conferire in maniera scorretta i rifiuti. Lo dimostrano i dati dell'ultima settimana, forniti dalla Polizia locale che, con la guida del Comandante Serafino Mauriello, ha rafforzato i controlli e comminato sei sanzioni ad altrettanti trasgressori i quali, riconosciuta la propria responsabilità, hanno immediatamente provveduto al pagamento del dovuto. " Desidero esprimere un vivo ringraziamento a tutti coloro che adottano delle buone prassi nella gestione dei rifiuti e,in questo modo, collaborano al mantenimento della pulizia e del decoro del paese costituendo un buon esempio da seguire- dichiara il Sindaco Lengua- Resta invece la forte disapprovazione per quanti, fortunatamente pochi, abbandonano rifiuti lungo le strade o nei posti isolati. Si tratta di comportamenti che, oltre a deturpare l'ambiente, generano un costo non indifferente per la collettività. La rimozione dei rifiuti ed il loro smaltimento sono a carico del comune e, quindi, di tutti i cittadini. I dati degli ultimi giorni testimoniano l'attenzione che l'Amministrazione comunale, in collaborazione con la Polizia locale, sta mettendo in merito al contrasto dell'odioso fenomeno- continua il Sindaco Lengua- C'è un confronto quotidiano con il Comandante Mauriello per un monitoraggio delle aree più esposte al fenomeno, anche di quelle dove sono presenti cassonetti presso i quali vengono abbandonati ingombranti o altri rifiuti non urbani. Una verifica più efficace che viene effettuata grazie all'utilizzo delle fototrappole e di diverse telecamere di videosorveglianza che sono state specificamente indirizzate al controllo dei rifiuti. Il decoro cittadino non può essere compromesso dalla mancanza di coscienza civica e rispetto delle regole di pochi soggetti, verso i quali la sanzione è doverosa'".

"Essere tutti più responsabili nel conferimento dei rifiuti permette di avere un paese più vivibile oltre che più attento all'ambiente- aggiunge l'Assessore Valente- Basti pensare che il corretto conferimento dei rifiuti, tra servizio porta a porta, la presenza di cassonetti, il ritiro a domicilio degli ingombranti permette un minore inquinamento ambientale. Tutti possiamo e dobbiamo fare la nostra parte, nel tenere pulito il paese attraverso le buone pratiche di corretto conferimento dei rifiuti "