La Dea Bendata bacia l'Irpinia: vinti 267mila euro al Lotto La vincita presso il Gran Bar Moccia sulla Variante

Ancora una vincita al Lotto in Irpinia. La dea Bendata torna a fare tappa in provincia di Avellino. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 15 febbraio, è stata centrata una maxi-vincita per oltre 267mila euro (terzo premio più alto dell'anno) a Pratola Serra, in provincia di Avellino, presso il punto vendita della Strada Statale 7 bis, il Gran Bar Moccia, grazie a una quaterna Oro, tre terni Oro e tre ambi Oro sulla ruota di Napoli. Festa grande all’interno dell’esercizio commerciale che si trova su un’arteria a scorrimento veloce e molto tra