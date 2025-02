Grottaminarda e Sturno, laurea in onore di Roy: commozione a Fisciano Presenti all'università le amministrazioni comunali dei due comuni irpini

L'Amministrazione comunale di Grottaminarda presente a Fisciano al conferimento della Laurea ad Memoriam in “Scienze Motorie” in onore di Roy Anthony Ciampa.

L'Università di Salerno, Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF, visto il curriculum di Roy e la sua brillante, seppur breve, carriera universitaria, ha ritenuto giusto questo riconoscimento.

Presente tutta la comunita` accademica, i docenti, i colleghi di Roy, gli amici, le rappresentanze delle Amministrazioni comunali di Sturno e Grottaminarda e naturalmente i genitori del giovane scomparso a luglio in un tragico incidente.

Ad Alexandra Rubino e a Generoso Ciampa, il Vicesindaco Antonio Vitale e l'Assessore Franca Iacoviello, hanno voluto consegnare, a nome del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale, un messaggio racchiuso in una pergamena in cui si evidenza tra le altre cose come Roy, nonostante i suoi 21 anni, avesse già un ruolo sociale di spicco nella realtà locale, un carisma ed una leadership sia nell'ambito calcistico, giocando ad ottimi livelli, sia quale Presidente di un club ufficiale della Ducati, il "Motolito Doc Grottaminarda", portando avanti numerose iniziative mirate a sensibilizzare per la guida sicura.

«Roy ha vissuto a Grottaminarda fino all'età di sei anni prima di trasferirsi a Sturno ma è sempre rimasto molto legato alla nostra cittadina. Nei confronti dei genitori un commosso ringraziamento per l'educazione data ad un ragazzo straordinario che ha lasciato un segno indelebile nella comunità grottese».