Tribunali, Rosanna Repole: "Stiamo studiando soluzioni concrete" Sant'Angelo dei Lombardi ci crede: "Territorio appetibile il nostro per aziende e investimenti"

"Nell'ambito di una riorganizzazione complessiva degli spazi e dei locali presenti a Sant'Angelo dei Lombardi, stiamo studiando le soluzioni da sottoporre a Roma per riottenere il tribunale, soppresso nel 2012.

Da allora la comunità non ha mai smesso di credere ad una revisione della geografia giudiziaria ed alla luce delle nuove possibilità, come amministrazione intendiamo percorrere ogni strada per il ripristino del presidio di giustizia".

Lo dichiara il sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole, che comunica di aver individuato i locali per ospitare eventualmente il palazzo di giustizia: "In accordo con i ministeri competenti, nei prossimi mesi verrà dislocato in una sede più idonea l'attuale commissario di polizia.

Negli spazi del commissariato, potenziati con la somma di un milione di euro già nelle casse comunali, si interverrebbe per l'eventuale palazzo di giustizia".

Il sindaco aggiunge: "Sappiamo bene che gli spazi siano solo una parte della vicenda, ben più complessa. Tuttavia ci stiamo muovendo insieme alla classe forense dell'alta irpinia per ribadire a Roma le nostre ragioni.

Queste ragioni sono contenute nella relazione già inviata nei mesi scorsi, ma che oggi trovano nuova linfa nell'analisi del contesto territoriale svolto la settimana scorsa davanti al procuratore della repubblica di Avellino, al prefetto di Avellino e ai vertici provinciali di carabinieri, polizia e guardia di finanza. Tutti - ricorda Repole - hanno sottolineato la particolarità del contesto dell'alta Irpinia, costituito da molteplici potenzialità, dalle aziende di eccellenza alle bellezza storiche e naturalistiche, ma spesso minacciato dall'esterno su vari fronti.

Sono aspetti - conclude il sindaco - che vanno di pari passo con la necessità di uno sviluppo sano dell'area interna dell'alta Irpinia, che nonostante i trend demografici può diventare appetibile per aziende e investimenti. Un palazzo di giustizia sarebbe garanzia di legalità, sicurezza e crescita".