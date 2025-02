Ariano, viabilità precaria: torna alla carica il presidente Acli Corsa contro il tempo per i festeggiamenti in onore di San Liberatore

Viabilità precaria in contrada San Liberatore ad Ariano Irpino, dopo una lunga battaglia arriva la svolta. E' il presedente del circolo Acli Ariano centro aps Angelo Maria Schiavo, in una dettagliata nota a ricostruire i vari passaggi di questa vicenda.

"A seguito di numerose richieste sul problema viario che interessa la contrada San Liberatore ad Ariano Irpino, ed in particolare quello del 06-04-2023, che in quella sede, dopo ampia rappresentazione del problema, il sindaco e i suoi collaboratori, garantirono di effettuare urgente sopralluogo, per stabilire i modi e gli interventi da farsi il parroco don Antonio Surdi e il presidente del comitato, nel ringraziare per l’attenzione manifestata, ribadirono, che, tale incontro aveva un solo obiettivo: la valorizzazione del Santuario.

Allo stato attuale, considerato che, nonostante i sopralluoghi effettuati, e che non sono state eseguite le opere in merito stabilite in riunione. Considerato anche che, il prefetto con nota n.0039225 dello 11-05-23, invitava il comune ad adoperarsi e dare notizia in merito alla soluzione del caso. Visto che, a seguito dell’incontro di cui in premessa, allo stato attuale nessun provvedimento è stato attuato.

In data 10-02-25, il presidente del Circolo ACLI aps di Ariano Irpino, nonché responsabile del comitato Ata di San Liberatore, considerata la urgente necessità di interventi, in data 10-02-25, a seguito di un contatto precedente avutosi con il sindaco, in stessa data, da mandato al dirigente dell’ufficio tecnico Angelo Morella, di effettuare un sopralluogo generale sulla viabilità in questione, e di stabilire gli interventi da farsi.

In data 13-02-25, il dirigente Morella, in collaborazione del responsabile di zona Angelo Maria Schiavo, effettuavano un sopralluogo generale e costatano la reale e precaria situazione in cui versa la strada principale e quelle collaterali al Santuario di San Liberatore.

Si addiviene quindi, in primo luogo, alla sistemazione della strada principale (Ariano-San Liberatore), e di eseguire interventi di ripristino delle strade adiacenti per un perfetto ammaliamento della intera rete stradale.

Pertanto, per quanto visto e considerato, in data 26-02-2025, presso l’ufficio tecnico, alla presenza del sindaco e del dirigente Angelo Morella ed anche del proprietario di una fascia di terreno, che potrebbe mettere a dispozione per eventuale allargamento della sede stradale, che si evidenzia nella fascia posta al bivio del tratto (Brecceto-Cesine), salvaguardando la restante proprietà.

Al termine dell’incontro, e con parere favorevole del sindaco Enrico Franza ad effettuare tutti gli interventi tecnici dovuti, lo stesso, seduta stante, ha dato mandato al dirigente Morella di procedere per accedere ad un mutuo pari ad un milione di euro che saranno spesi per la esecuzione di quelle opere che saranno oggetto di elaborazione tecnica e che mirano alla valorizzazione del Santuario prima, e del mondo rurale poi".

ll presidente delle Acli di Ariano e responsabile del comitato di San Liberatore, anche a nome della collettività, ha avuto modo di ringraziare il sindaco ed il dirigente Angelo Morella per l’impegno assunto.