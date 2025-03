Carnevale a Montecalvo Irpino, scommessa vinta: è stato un successone Una festa che ha chiamato a raccolta tutto il paese e tantissime persone di cumuni limitrofi

Montecalvo Irpino, noto per la bontà del pane, le sue pacchiane, l’antico borgo con le grotte suggestive, l’affascinante storia, fede e devozione intorno a San Pompilio Maria Pirrotti, le bolle della Malvizza e la millenaria fiera di Santa Caterina, si arricchisce a sorpresa di un’altra bella tradizione popolare, nata quasi per gioco, quella del carnevale. Quella di ieri è stata una domenica davvero emozionante in paese. Una scommessa vinta per gli organizzatori del carnevale in parrocchia, con ben 13 carri tutti di ottima fattura a sfilare lungo le strade.

Evento giunto alla terza edizione organizzato dalla parrocchia San Pompilio Maria Pirrotti, in collaborazione con la fondazione Rosa Cristini e il Comune.

Una festa che ha chiamato a raccolta tutto il paese, dai bambini ai nonni. “Non ci aspettavamo un successo così grande - ha detto emozionato il parroco don Giancarlo Scrocco - e il merito è di chi cu ha messo anima e cuore nell’organizzare questo evento aggregativo. E’ commovente. Tutto è stato realizzato manualmente. Ognuno ha fatto la sua parte, con sacrifici, impegno e tanta passione”. Dello stesso avviso il giovane sindaco Francesco Pepe che ha sfilato anche lui tra i carri. “E’ un’avventura del tutto nuova per noi, il carnevale e ci auguriamo di portare avanti questa iniziativa anche nei prossimi anni”. Grande animatore dell’’evento, Giancarlo Palladino. Battuto il maltempo.

Il freddo non ha frenato il flusso di visitatori giunti dai vari comuni limitrofi. Un carro anche da Ariano Irpino, a testimonianza della grande sinergia e unione tra i comuni. Encomiabile anche il lavoro delle donne e uomini che hanno preparato tante prelibatezza. Servizio d’ordine impeccabile, carabinieri, polizia municipale e volontari del corpo forestale in campo.

Tutto ha funzionato alla perfezione, in maniera ordinata, corretta e nel rispetto delle regole. Una bella pagina di socializzazione, allegria e riscoperta delle tradizioni nelle aree interne. Nulla da invidiare alle tante manifestazioni già consolidate in Irpinia.

Oggi un ampio servizio sull'evento alle 14.00 nell'edizione del telegiornale di Otto Channel sul canale 16 del digitale terrestre.