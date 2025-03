Grottaminarda, è il giorno del santo patrono: scuole e uffici chiusi Fede e devozione intorno a San Tommaso d'Aquino

Ricorre oggi, 7 marzo, la festività del Santo Patrono di Grottaminarda: San Tommaso d'Aquino. Si ricorda che, come consuetudine, per l'occasione scuole ed uffici pubblici sul territorio comunale restano chiusi.

La Comunità di Grottaminarda è molto devota a San Tommaso ed allo stesso modo è orgogliosa di avere un Santo Patrono di una tale levatura intellettuale. Tommaso d'Aquino, infatti, è stato un grande studioso, non solo un Santo ma anche un Filosofo ed un Teologo.

A San Tommaso d’Aquino è intitolato l'Istituto Omnicomprensivo Statale e lo stesso Castello porta il nome dei d'Aquino.

Numerose le opere d'arte sacra dedicate all'aquinate. In particolare, all'interno della Chiesa di Santa Maria Maggiore spicca tra i dipinti settecenteschi del pittore napoletano Antonio Sarnelli, l'olio su tela raffigurante San Tommaso e San Giacomo che venerano il Santissimo Sacramento (1766).

L'Amministrazione comunale sta dando rinnovato impulso alla valorizzazione della figura e del pensiero di San Tommaso con un percorso di incontri tematici che hanno registrato la partecipazione di importanti studiosi del "tomismo", pensiero filosofico considerato il più significativo dell'età medievale. E si continuerà su questa scia. Presto un nuovo appuntamento.