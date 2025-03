Morra De Sanctis: evento culturale di rilievo nazionale Unica tappa in Campania dell’iniziativa "Dante per i borghi, viaggio favoloso nell'Italia che c'è"

Morra De Sanctis si prepara ad accogliere un evento culturale di rilievo nazionale: domani 8 marzo il castello dei principi Biondi Morra ospiterà l’unica tappa in Campania dell’iniziativa “Dante per i borghi, viaggio favoloso nell’Italia che c’è”, promossa dal ministero del turismo e dalla società Dante Alighieri.

"Siamo felici e orgogliosi di ospitare questo evento a Morra De Sanctis - dichiara Fiorella Caputo, sindaco di Morra De Sanctis - è un’opportunità straordinaria per la nostra comunità, che da sempre ha a cuore la cultura e la valorizzazione del patrimonio storico.

Accogliere una manifestazione di tale prestigio conferma il nostro impegno nella promozione della letteratura e della storia".

L’evento offrirà ai partecipanti un viaggio immersivo nella figura e nell’opera del sommo poeta, con interventi istituzionali e culturali, letture teatrali della divina commedia e approfondimenti storici e geografici.

Al termine, sarà possibile degustare prodotti tipici locali. “Morra De Sanctis ha un legame profondo con la cultura - prosegue il sindaco Caputo - il nostro paese ha dato i natali a Francesco De Sanctis, uno dei massimi critici letterari italiani, che ha dedicato parte della sua vita allo studio di Dante.

Celebrare il sommo poeta qui, nel cuore dell’Irpinia, significa rendere omaggio a un’eredità culturale che ancora oggi ci appartiene".

L’evento non è solo un’occasione per ricordare Dante, ma anche un momento di condivisione e arricchimento per la comunità locale e per tutti coloro che desiderano riscoprire la grande tradizione letteraria italiana.