Grottaminarda, inaugurato lo sportello Inail: un nuovo importante servizio Sarà riferimento per l'intero comprensorio

Sarà riferimento per l'intero comprensorio il nuovo sportello Inail inaugurato stamane a Grottaminarda. Questa mattina la benedizione della sede da parte di don Rosario Paoletti e poi il taglio del nastro da parte della dirigente dell'Inail di Avellino, Adele Pomponio e del sindaco, Marcantonio Spera.

La cittadina ufitana si arricchisce di un nuovo importante servizio che sarà aperto, per il momento, tutti i lunedì dalle 8:30 alle 12:30.

L'Ufficio collocato in via condotto, accanto allo sportello dell'alto calore, in una struttura comunale messa a disposizione dell'Inail in comodato d'uso gratuito.

"L'Agenzia di Grottaminarda - afferma la dirigente, Adele Pomponio - sarà un punto di raccolta informazioni e di consultazioni. Quindi gli infortunati potranno ricevere informazioni sulle pratiche così come le aziende che dovessero avere necessità di contattare l'Istituto per consegnare o integrare documentazione, potranno fare richiesta a questa agenzia.

La scelta di Grottaminarda e del lunedì è stata mirata e strategica per raccogliere l'utenza dei tanti comuni di prossimità divenendo agenzia di supporto alle sedi territoriali di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi".

"Grottaminarda sempre più città dei servizi - afferma il sindaco Marcantonio Spera - si arricchisce di un ufficio Inail che nel tempo sarà integrato con ambulatori. Ci auguriamo di poter ampliare ulteriormente l'assistenza alle comunità della Valle dell'Ufita. Dunque Grottaminarda sempre più protagonista, grazie alla posizione geografica baricentrica e grazie ad un'attività amministrativa fattiva. A tal proposito ringrazio il vicesindaco Antonio Vitale per aver caparbiamente perseguito questo importante obiettivo. Ad Maiora Semper".

Questa è la politica dei fatti, le chiacchiere e le speculazioni le lasciamo ad altri - afferma il Vicesindaco Antonio Vitale - Questo ufficio, a servizio dell'intero comprensorio, è un tassello che si aggiunge ad un'altra serie di uffici che sono sorti a Grottaminarda con l'amministrazione Spera, vedi il dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria, gli uffici dell'Asl che hanno incrementato i servizi con ambulatori, ultimo in ordine di tempo l'ambulatorio di prossimità che prende il via venerdì.

Un forte ringraziamento alla dirigente dell'Inail di Avellino, Adele Pomponio, e al suo staff ed è necessario un grande ringraziamento ai ragazzi del progetto gol per il supporto nell'organizzazione della giornata".