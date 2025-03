Vallesaccarda: inaugurata la nuova sede municipale Intitolati due uffici comunali in memoria di Pasquale Morra e Vito La Ferrara

Taglio del nastro a Vallesaccarda della nuova sede municipale da parte del sindaco Franco Archidiacono, in piena sinergia con il suo gruppo di amministratori e intitolazione di due uffici nella storica sede in memoria di Pasquale Morra e Vito La Ferrara.

"Un grazie speciale alla cittadinanza per l’affetto ricevuto, ai dipendenti comunali per il loro supporto, alle istituzioni scolastiche, al Consorzio per la gestione delle politiche sociali ambito A1, ai sindaci e amministratori dei comuni limitrofi e per concludere alle autorità civili, militari e religiose presenti all’evento inaugurale. Davvero grazie a tutti, nessuno escluso!”

Da oggi - conclude Archidiacono - vi comunico che il municipio, con tutti gli uffici organizzativi e burocratici dell'mministrazione comunale, sono operativi e presenti in Piazza Municipio 1, con nuovi spazi, ambienti accoglienti e tante idee e buoni propositi per il futuro. Avanti così!"