Ariano. La città antica, rilevanze archeologiche: conservazione e innovazione Scoprire le meraviglie del passato e riflettere sulle sfide future

La città antica, rilevanze archeologiche dell'arianese e sviluppo urbano tra conservazione e innovazione. E' il tema della quinta giornata dedicata alla presentazione del Puc in programma oggi nel museo civico e della ceramica di palazzo Forte ad Ariano Irpino.

L'appuntamento è alle 16.30. Ad aprire l'incontro sarà il sindaco Enrico Franza con i suoi saluti, seguiranno quelli della vice sindaca e assessora all'urbanistica del comune di Ariano Irpino Grazia Vallone. Relatori: Pio Castello, architetto progettista del piano urbanistico comunale, soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Raffaella Bonaudo soprintendente e Lorenzo Mancini archeologo. L'evento si concluderà sabato 15 marzo.

"Un'opportunità imperdibile per scoprire le meraviglie del nostro passato e riflettere sulle sfide della conservazione e innovazione. Durante questo incontro, esploreremo le ricchezze archeologiche del nostro territorio e il loro impatto sullo sviluppo urbano, cercando di conciliare il rispetto per la tradizione con le esigenze moderne. Un'occasione unica per approfondire la storia e il futuro di Ariano Irpino attraverso l'arte, la cultura e l'innovazione".