Piano paesaggistico regionale: valenza operativa per il masterplan area vasta Terzo incontro a Grottaminarda con l'assessore regionale Bruno Discepolo

Mercoledì 19 marzo alle ore 15 30, presso la sala consiliare di Grottaminarda a palazzo Portoghesi, nuovo incontro pubblico dedicato alla co-progettazione del piano paesaggistico regionale per Avellino, Valle dell’Ufita e Partenio.

L'assessore al governo del territorio della regione Campania, Bruno Discepolo, sarà nuovamente a Grottaminarda.

Dopo quello di ottobre questo è il terzo del ciclo di appuntamenti con “Paesaggi in formazione”, processo partecipativo attraverso cui la regione Campania, di concerto con il ministero della cultura, raccoglie suggerimenti, proposte ed idee in merito alle strategie di valorizzazione degli ambiti di paesaggio e agli obiettivi di qualità paesaggistica, prima della fase di adozione del Piano.

L’evento mira a creare momenti di confronto tra i cittadini che vivono il territorio e il gruppo tecnico che ha elaborato lo strumento di pianificazione ed è rivolto in particolare agli stakeholders del territorio e quindi ordini professionali, associazioni di categoria e realtà associative del mondo sociale, culturale, turistico e ambientale.

Il sindaco Marcantonio Spera sottolinea come questo terzo appuntamento grottese acquisti una doppia valenza e risulti particolarmente significativo in considerazione dello start up dei lavori del Masterplan dell'Area Vasta; una valenza operativa che metterà a confronto l'Università - che nel prossimo futuro avrà parte attiva nel concepimento e nella costruzione del Masterplan Irpino - i sindaci, i tecnici ed il territorio. Anche per tutto questo l'incontro-confronto risulterà oltremodo interessante e costruttivo.