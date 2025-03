60° anniversario apertura A16: Piantedosi a Grottaminarda Mauro Piccolo: "Un importante momento di confronto tra le istituzioni e autostrade per l’Italia"

Venerdì 21 marzo il ministro degli interni, Matteo Piantedosi, sarà a Grottaminarda in occasione del convegno "L'autostrada dello sviluppo ha sessanta anni: dall'intuizione di Sullo ai nuovi progetti per la crescita delle zone interne".

L'appuntamento è per le ore 10.30 nella sala consiliare di palazzo Portoghesi. L'iniziativa, patrocinata dal comune di Grottaminarda, è stata organizzata dalla fondazione Fiorentino Sullo con la collaborazione di autostrade per l'Italia spa. e Renexia spa.

Dopo i saluti del sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, interverranno il presidente della provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, il consigliere comunale di Grottaminarda, Mauro Piccolo, il presidente di Confindustria Campania, Emilio De Vizia, l'amministratore delegato di autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi. Concluderà il ministro degli interni, Matteo Piantedosi.

Saranno presenti, inoltre, parlamentari, consiglieri regionali e rovinciali, sindaci della provincia di Avellino.

"Ringraziamo gli organizzatori per questa importante occasione di confronto - afferma il sindaco Marcantonio Spera - siamo onorati della presenza del ministro Piantedosi e ci prepariamo ad accoglierlo al meglio nella nostra comunità".

Così il consigliere comunale Mauro Piccolo organizzatore dell'evento:

"In occasione del 60° anniversario dell’apertura dell’A16, abbiamo voluto organizzare un importante momento di confronto tra le istituzioni e autostrade per l’Italia sul tema dell’infrastrutturazione delle aree interne e sul rilievo che le reti di collegamento viario e non solo hanno per lo sviluppo della nostra provincia e ringraziamo il ministro Piantedosi, il presidente Buonopane, il presidente De Vizia e il Ceo di Aspi, Roberto Tomasi, per aver onorato la nostra comunità con la loro presenza".