Lavori galleria Monte Pergola: soddisfazione da parte di Ferrante Il commento del sottosegretario di Stato al Mit

Il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante esprime grande soddisfazione per la consegna al nuovo appaltatore dei lavori di manutenzione della galleria Monte Pergola sul Raccordo Autostradale 2 di Avellino, avvenuta questa mattina. “Come avevo annunciato nelle scorse settimane, gli interventi di risanamento strutturale e impiantistico possono finalmente ripartire.

Un obiettivo fondamentale” aggiunge il Sottosegretario, “raggiunto grazie al costante impegno per il rafforzamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture, indispensabili per lo sviluppo della Campania e di tutto il Mezzogiorno. Ringrazio le strutture di Anas che hanno lavorato per questo risultato.

La galleria Monte Pergola rappresenta un asse viario strategico per la mobilità nel territorio: continuerò quindi a tenere alta l’attenzione per restituire ai cittadini già entro luglio del prossimo anno la fruibilità di una canna, in direzione Salerno, della galleria completamente ammodernata”, conclude Ferrante.