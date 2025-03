Strade mulattiere, provinciale 414 impercorribile: mezzi di soccorso a rischio Per gli operatori del 118 a partire dallo Stie di Montecalvo Irpino è un calvario quotidiano

"La ex SS414 attualmente strada provinciale che da Ariano porta a Montecalvo Irpino è ridotta davvero ad uno stato di completo abbandono e dissesto e le sue condizioni generali sono al limite della decenza e di un paese civile. Siamo nel 2025, ma ancora ai tempi delle mulattiere".

La denuncia è di Ettore Sommariva che ha interessato ancora una volta della vicenda la provincia di Avellino, prefettura e per conoscenza pur non essendo il tratto di sua competenza, comune polizia municipale dI Ariano Irpino.

"La strada in questione si presenta tutt'oggi, nonostante le numerose segnalazioni a mezzo pec, con le zanelle e i vari tombini completamente ostruiti da terreno, erba, fogliame e altri materiali depositati da tempo e caduti dalle scarpate sovrastanti anche a causa dei cinghiali che contribuiscono negativamente ad abbattere i versanti laterali. La segnaletica verticale è scarsa e illeggibile, quella orizzontale completamente inesistente. E' urgente il ripristino e la pulizia delle scarpate, banchine, tombini e zanelle per il deflusso delle acque meteoriche al momento completamente ostruite".

Sommariva sollecita un sopralluogo urgente al fine di valutare e predisporre gli interventi tecnici necessari e provvedere anche a sanzionare i frontisti che non provvedono alla pulizia delle scarpate da erbacce e altra vegetazione, nonchè da alberi che sono inclinati sulla carreggiata e che potrebbero costituire un pericolo per la pubblica incolumità e delle zanelle. Va garantita al più presto la pubblica incolumità e la sicurezza stradale e pedonale.

Non va sottovalutato in questa zona a nord di Ariano, il continuo transito degli equipaggi del 118 con pazienti a bordo, spesso traumatizzati. Parliamo di un bacino di utenza vastissimo che interessa la Valle del Miscano-Fortore. Per gli operatori del 118 a partire dallo Stie di Montecalvo Irpino è un calvario quotidiano.