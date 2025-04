Circoli della terza età ad Ariano, Molinario: "Grande risorsa per la città" Elezioni a Santa Barbara e affiliazione al centro sociale polivalente di Corso Europa

Elezioni del circolo terza età Santa Barbara ad Ariano Irpino. Presenti don Ottone Morra, l’assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario, la consigliera comunale Maria Teresa Grasso.

Soddisfazione da parte dei partecipanti all’assemblea. I neo eletti componenti del direttivo del nuovo circolo provvederanno all’affiliazione al centro sociale polivalente di Corso Europa. Numerose le attività ed il programma che il neo circolo intende proporre agli affiliati .

Vivo compiacimento da parte dell’assessore Molinario: "Il circolo Santa Barbara sarà una grande opportunità di aggregazione sociale. Ringraziamo don Ottone per la grande collaborazione. Il neo circolo si aggiunge a quello di Orneta costituito una settimana fa, Piano di Zona, Tesoro, Martiri, Cervo, Villa Comunale ed il centro sociale polivalente.

Più di 1500 tesserati, numerose le attività messe in campo dall’attività motoria, al ballo, cure termali , soggiorno marino, pranzi sociali, corsi di formazione, iniziative culturali, sport come bocce, tornei di carte.

Gli anni di argento vissuti in maniera attivissima. Esprime soddisfazione il sindaco Enrico Franza che ringrazia il presidente del centro sociale polivalente Antonio Ceruolo ed i presidenti dei circoli terza età affiliati per le attività svolte.

"L’amministrazione non farà mancare il sostegno ai circoli considerando i giovani della terza età una risorsa per la città. Gli anni di argento vissuti in maniera attiva e partecipativa".