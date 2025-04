Cataruozzolo: Grottaminarda conferma la manifestazione del 25 aprile Una giornata all'insegna della sobrietà

"Grottaminarda conferma la manifestazione del 25 aprile, 80° anniversario della liberazione dal Nazifascismo. Si festeggia con "sobrietà"." Lo afferma in un messaggio Nicola Cataruozzolo.

"Si ricorda che "l’occupazione tedesca e fascista in Italia non terminò in un solo giorno, ma il 25 aprile è considerata una data simbolo perché nel 1945 coincise con l’inizio della ritirata da parte dei soldati della Germania nazista e di quelli fascisti della repubblica di Salò dalle città di Torino e di Milano, dopo che la popolazione si era ribellata e i partigiani avevano organizzato un piano coordinato per riprendere il controllo delle città.

La decisione di scegliere il 25 aprile come “festa della Liberazione” (o come “anniversario della liberazione d’Italia”): fu presa il 22 aprile del 1946, quando il governo italiano provvisorio - il primo guidato da Alcide De Gasperi e l’ultimo del Regno d’Italia – stabilì con un decreto che il 25 aprile dovesse essere “festa nazionale”.

La data fu fissata in modo definitivo con la legge n. 269 del maggio 1949, presentata da De Gasperi in Senato nel settembre 1948. Da allora, il 25 aprile è un giorno festivo, come le domeniche, il primo maggio, il giorno di Natale e la festa della Repubblica, che ricorre il 2 giugno.

La guerra in Italia non finì il 25 aprile 1945, comunque: continuò ancora per qualche giorno, fino agli inizi di maggio".